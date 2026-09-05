इस दुनिया पर से इस दुनिया का भरोसा उठ जाएगा

मेरी सच्ची मोहब्बत को ठुकरा कर मेरे ही सामने किसी और के बाहों में मत जाओ,

अन्यथा इस दुनिया पर से इस दुनिया का भरोसा उठ जाएगा...

-मनस्व

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एक घंटा पहले