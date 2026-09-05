भरोसा उठ जाएगा

मेरी सच्ची मोहब्बत को धोखा मत दो मेरे ही सामने किसी और के बाहों में आकर ,

वरना इस दुनिया पर से इस दुनिया का भरोसा उठ जाएगा...

-मनस्व

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एक घंटा पहले