बांध दे हर एक बहन हर एक भाई के कलाई में राखी यदि

सचमुच बांध दे हर एक बहन हर एक भाई के कलाई में प्यार से राखी यदि,

तो कोई क्यों न पहचान लेगा जीवन में दिख जाए उसे प्रेम की झूठी बैसाखी यदि|

-मनस्व

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49 मिनट पहले