घात मगर सब्र

असर तो हम पर पड़ा है,

वो तो बेअसर हैं,

सब्र कर रहे हैं अभी,

मगर हम भी बेसब्र हैं,

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2 घंटे पहले