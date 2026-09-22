एक सवाल - बांझ स्त्री पर कविता

एक सवाल



“ बांझ “

किसने बनाया यह शब्द,

“भगवान” या

भगवान के नाम पर “ इंसान ”

किसने ? निश्चित किया -

“ कोख “ से एक स्त्री की पहचान,

नहीं उठी अंगुलियां “ पुरुषों “ पर,

नहीं उठा सवाल “ मर्दानगी “ पर,

क्यों?

प्रार्थनाओं/ यातनाओं में केवल

मांगें गये “ पुत्र”

“ पुत्री ” क्यों नहीं ?

इस सामाजिक सोंच को क्यों?

जोड़ा गया “‘ ईश्वर ” से

कौन किया “ शिव “ “ शक्ति “ में भेद?

क्यों किया “ अर्धनारीश्वर “ स्वरूप के

अस्तित्व को अलग ?

बना रहने दो “ एकरूपता “ का समन्वय

मत बिगाड़ो प्रकृति का विधान।

-रामवृक्ष बहादुरपुरी



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एक घंटा पहले