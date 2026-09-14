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युवा चेतना

RAMANUJ PATHAK

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                            युवा चेतना
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
युवा न केवल उम्र है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युवा नई पहचान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीख रहा जो हर घड़ी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही युवा महान॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूचनाओं के शोर में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य-स्वर पहचान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चमक-दमक के जाल में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मत खो अपना मान॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल्दी पाने की चाह में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरज मत खोना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिरकर फिर उठना सदा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राह न अपनी खोना॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रश्न करो, तर्कों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य स्वयं पहचान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंधी दौड़ न दौड़कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी राह बनान॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल अपना कल नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबका कल सँवार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने सपनों की किरण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर दे देश उजियार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथों में हो कर्मबल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में विज्ञान महान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हृदय भरा हो प्रेम से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सेवा हो पहचान॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नव-विचार की ज्योति से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नव युग को आलोक।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान बने संबल सदा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर करे हर शोक॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र भले बढ़ती रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन हो सदा जवान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीखने की प्यास रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही युवा की शान॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने हित से ऊपर उठ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जनहित का कर मान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके कर्मों से बने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राष्ट्र नया महान॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
युवा वही जो राह में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिरे हुए को थाम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने संग समाज को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकर बढ़े तमाम॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वप्न अकेले मत सजाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वप्न करो साकार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने श्रम से देश का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिख दो नव इतिहास॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
युवा होना उम्र नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युवा चेतना-धार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने संग राष्ट्र को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ले चलना साकार॥
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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33 मिनट पहले

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