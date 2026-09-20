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तुमसे ही चेतना का विकास।

RAMANUJ PATHAK

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                            ऋतंभरा! तुम कौन हो?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोर की पहली किरण हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या चेतना का स्पंदन हो?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन साधना के अंतर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गूँजता हुआ अभिनंदन हो?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम सत्य-सुधा की निर्मल धारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम ज्ञान-दीप की उजली ज्योति,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम तम के वक्षस्थल पर लिखती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आशा की स्वर्णिम अमिट पंक्ति।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ विचार विमूढ़ खड़े हों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ प्रश्न अनुत्तरित रहते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ सत्य के पथ पर चलने से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पग-पग पर संशय आ घेरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ तुम्हारी प्रज्ञा जागे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतर के सब द्वार उघेरे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुममें करुणा, तुममें विवेक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुममें निर्मल भाव समाहित,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुममें मानवता का गौरव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुममें जीवन का सत्य प्रतिष्ठित।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऋतंभरा! तुम नाम नहीं हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिव्य अनुभूति हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान, सत्य और चेतना की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अविरल बहती ज्योति हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब मन का दर्पण स्वच्छ बनेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब अहंकार विलीन होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब सत्य स्वयं मुखरित होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतर आलोकित, नवीन होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ, मन में तुम्हें जगाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य-साधना का दीप जलाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान बने जीवन का पथ-प्रदर्शक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करुणा से संसार सजाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऋतंभरा! तुममें ही निहित है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य-बोध का दिव्य उजास,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमसे ही जीवन सार्थक हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमसे ही चेतना का विकास।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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