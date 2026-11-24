विधि व्यवस्था के बिना इस तंत्र से सब जन अरक्षित

हृदय के संताप यदि अभिव्यक्ति से वंचित रहेंगे

यही तब गहरी व्यथा पीड़ा का नित कारण बनेंगे

दूसरे को सुने बिन कब कौन कैसा न्याय देगा

बाद संवादों के क्रम निज पक्ष को विस्तार देगा

विगत के पुण्य आत्मा और पापियों को सुन चुके सब

अद्यतन पापत्माओं से निपटना सीख ले अब

वे न डिजिटल इंडिया के कौतुकों को को जान पाए

परस्पर संवाद से जन-जन के मन को साथ लाये

आज तो अहमस्मि का ऐसा पुरातन योग आया

मार्ग के संकेतकों का विस्मरण क्यों हमें भाया

सहज स्नेही जनों का जो दंभ वश अपकार करते

वे स्वयं के पाप और पाखंड से ही स्वत्व खोते

यथोचित सम्मान सबका सतत शाश्वत हो सुरक्षित

विधि व्यवस्था के बिना इस तंत्र से सब जन अरक्षित

-राम प्रकाश मिश्र

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2 घंटे पहले