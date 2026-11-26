उनके बल पर टिक टिक करती

लोकतंत्र का यह दरबार

जनमत इसका पहरेदार

सब है सेवा मे रत इसकी

सब की निष्ठा देश प्रेम की

सब अपना कर्तव्य निभाते

भारत के नागरिक के नाते

घड़ी के सारे पुर्जे जैसे

सब मिल सदा कार्यरत रहते

कभी नहीं करते विश्राम

उनके बल पर टिक टिक करती

सदा निरंतर चलती रहती

सब पुर्जे हैं एक समान

छोटा बड़ा न कोई निशान

लोकतंत्र भी इसी समान

सबका यथा योग्य सम्मान

आगे पीछे का यह खेल

लोकतंत्र से खाता मेल

राम प्रकाश मिश्र वत्स

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29 मिनट पहले