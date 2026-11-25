महाबली आए नित पद प्रहार

बलि वामन

संघर्षों में बीता तिल तिल

संध्या बेला अब जीवन की

वैभव विलास से रहे दूर

कामना यही अपने मन की

किसने कब क्या कुछ अहित किया

इस पर विचार का समय कहां

हर युग के शक्ति केंद्रों ने

बौद्धिक बल का अपहरण किया

अतएव अब दोषी कहे किसे

कहने से भी अब क्या होगा

सोचता हूं कह दूं नियति इसे

शायद यह प्रासंगिक होगा

प्रारब्ध रचा धनवानो ने

धर्माधीशों के कौशल से

स्पर्धा से सब रहे दूर

संतोष करें प्रारब्धों से

बन गया अगर यह प्रतिद्वंदी

तो शक्ति केंद्र का क्या होगा

इस आशंका की कल्पना से

पहले ही कुछ करना होगा

वांछित में अवांछित का मिश्रण

जिम सुधा में मिश्रित कालकूट

प्रशासन की छद्म सियासत से

सब रचा गया यह चक्रव्यूह

सब कुछ इस तरह से किया गया

जैसे हमको हो यह ज्ञात सभी

चौतरफाअचानक आक्रमणों से

स्तब्ध निराश हताश सभी

छप्पर की छत पर जिस प्रकार

जलती लकड़ी का हो प्रवेश

इस तरह किया परिवार नष्ट

शैशव कैशौर्य का था निवेश

इस तरह अनवरत पीड़ाओं का

दमन चक्र का क्रमिक योग

हम स्वयं न जान पा रहे थे

मानवकृत यह दैवीयरोग

षोडश वर्षों तक दैन्यों की

भीषण पीड़ा की महा व्यथा

कंपित कर से लिखना मुश्किल

अतएव विराम दे रहा कथा

तब से अब तक के 30 वर्ष

आश्वासन की भरमारों से

पक गए कान सुनते-सुनते

लफ्फाजों के अहवानों से

बलि के द्वारे वामन बनकर

बस एक बार थे चले गए

उत्थित पद अब भी अंतरिक्ष

भूपति के हाथों छले गए

महाबली आए नित पद प्रहार

नित तिरस्कार करते बलि का

भूतल पर अब भी नहीं पैर

बीता है समय द्वादश वर्ष का

वामन अब भी है यथा पूर्व

वलियों का बल घटता जाता

घटना बढ़ना उनका ही कार्य

जिनका शक्ति से है नाता

-राम प्रकाश मिश्र

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एक घंटा पहले