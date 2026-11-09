बदली न सोच इसकी पर बदल गया जमाना।।

नहीं बदली सोच अपनी जनरेशन बदल रही है।

प्रेमी से शादी करने युवती टावर पर चढ़ रही है।।

वहां सुनीता विलियम्स नभ को ढक रही है।

यहां श्रद्धा वालेकर टुकड़ों मे बंट रही है।।

कह सकी नहीं स्वजन से मंगेतर नहीं पसंद।

राजा को ठेल खाईं में सोनम हुई स्वच्छन्द।।

पति से हुई दूरी मुश्कान का साहिल हुआ अजीज।

धोखे से मार पति को नीले ड्रम को बनाया ताबीज।।

ट्विशा शर्मा व निकी भाटी का प्रकरण नहीं पुराना।

बदली न सोच इसकी पर बदल गया जमाना।।

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एक घंटा पहले