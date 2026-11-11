मैं कितना और ख़ुद को समझाता रहूँ।

कितने दर्द दिए तूने, ऐ ज़िंदगी,

उनका कोई हिसाब न था,

अब तो बस कर, ऐ ज़िंदगी,

तेरा दर्द सहा जाता नहीं।



आँखों से छलकने लगा है जो दर्द,

ज़ुबान अब कुछ कह पाती नहीं,

जो कहना था, वो कह न सके,

और ख़ामोशी भी अब रहती नहीं।



हर साँस में तेरा दिया ग़म है,

हर पल में तेरी कमी सी है,

ऐ ज़िंदगी, अब तो ठहर जा ज़रा,

दिल में अब कोई जगह बची नहीं।



जो टूट गया, वो जुड़ता नहीं,

जो छूट गया, वो मिलता नहीं,

बस यादों का एक बोझ लिए,

ये दिल अब कहीं सँभलता नहीं।



कब तक यूँ ही ख़ुद से लड़ता रहूँ,

कब तक ये दर्द छुपाता रहूँ,

कुछ ज़ख़्म वक़्त भी भर न सका,

मैं कितना और ख़ुद को समझाता रहूँ।



ऐ ज़िंदगी, एक बार तो रुक,

मुझे ख़ुद से मिलने दे ज़रा,

बहुत सह लिया इन हालातों से,

अब थोड़ा सा मुझे जीने दे ज़रा।

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

45 मिनट पहले