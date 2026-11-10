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आदर्श स्त्रियां या उपहास ?

Rakshita Mishra

Rakshita Mishra

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                            मुझे लाठी और बंदूक से मित्रता किए पुरुषों से ज़्यादा बुरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगी घूँघटों से मित्रता की हुई स्त्रियाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो महिलाएँ, जिन्होंने संघर्ष नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शृंगार चुना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बदनामी नहीं, अत्याचार चुना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुना नहीं खुद को जिन्होंने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्होंने स्वयं को नहीं, संसार चुना
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या चुन पाईं तुम भविष्य अपना?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या पूरा हुआ बचपन का सपना?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों आगे अब नहीं आती हो?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोलने से पहले घबराती हो?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डरती हो, कतराती हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम तो बेबाक हुआ करती थीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मीठे गोलों पे मरती थीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीखी बोली से न डरती थीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो अब?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक हार ने तुमको तोड़ दिया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आशाओं को पीछे छोड़ दिया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से आँख उठाओ तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिम्मत कर गुर्राओ तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो हार है, जीती जाएगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या मार दिया है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंदर की नारी को?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिन भर सजाती रहती हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस पुरानी धूल वाली अलमारी को
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिया के प्रेम से बाहर आओ तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोलो, मत कतराओ तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं को चुनना सीखो तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अतीत से बाहर आओ, जीतो तुम..
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
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