माहिया

हिंदी भाषा ऐसी।

लगती है प्यारी,

माता गोदी जैसी।।



हम सब को बताएँगे।

हिंदी हीअच्छी,

भाषा जतलाएंँगे।।

-रजनीश गोयल

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एक घंटा पहले