आओ बच्चो आज खिला दूँ

आओ बच्चो आज खिला दूँ व्यंजन तुम्हे कमाल के

खूब पौष्टिक थोड़े चटपट ज़रा मसाले डाल के



आओ करो मदद्

आओ करो मदद्।।



पीज़ा बर्गर भूल जाओगे एक बार खा कर देखो

दहीं पकौड़ी खूब बनाई चटनी भी चख़ कर देखो

एक एक कर ग्रहण करो अब सभी व्यंजन थाल के

खूब पौष्टिक थोड़े चटपट ज़रा मसाले डाल के।



आओ करो मदद्

आओ करो मदद्।।



हिल मिल कर जब बैठेंगे तो आनंद आ जाएगा

एक दूजे का देख के मुखड़ा उल्लास छा जाएगा

याद करोगे कल तुम मुझको नुस्खा रखो संभाल के

खूब पौष्टिक थोड़े चटपट ज़रा मसाले डाल के।



आओ करो मदद्

आओ करो मदद्।।



मानो मेरी बात अगर तुम,तुमको भी सिखला दूँगी

कैसे बनते स्वाद व्यंजन,हुनर तुम्हें बतला दूँगी

ऐतबार कर लो अब मेरा,हटा के सिलवट भाल के।

खूब पौष्टिक थोड़े चटपट,ज़रा मसाले डाल के।



आओ करो मदद्

आओ करो मदद्।।

------रजनीश गोयल

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

30 मिनट पहले