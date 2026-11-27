हम सभी बस रहते हैं इसी एक मंजिल की तलाश में

एक मंजिल के बाद

हमें भागने से ज्यादा;

रुकना जरूरी लगता है,

महफ़िल से ज्यादा;

अकेलापन जरूरी लगता है,

सबकुछ पाने की चाहत से ज्यादा;

जो है उसे संजो लेना जरूरी लगता है,

कुछ कहने से ज्यादा;

चुप रहना जरूरी लगता है,

दुनिया भ्रमण से ज्यादा;

घर का कोना जरूरी लगता है,

दिखावे के प्यार से ज्यादा;

स्नेह का होना जरूरी लगता है,

गानों के संगीत से ज्यादा;

अल्फाज़ जरूरी लगता है,

चकाचौंध से ज्यादा;

सरलता जरूरी लगता है,

हम सभी बस रहते हैं इसी एक मंजिल की तलाश में,

जहां से हमें हमारा होना जरूरी लगता है।





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1 hour ago