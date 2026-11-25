निगाहें दूसरों की खिड़की पे जमी हैं.

मुहल्ला तो मेरा बेहद ख़ूबसूरत है,

घरों में बस इंसानों की कमी है,

छत ख़ुद की हो रही ख़स्ता-हाल,

निगाहें दूसरों की खिड़की पे जमी हैं.





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51 मिनट पहले