कभी रन में कभी बन में

तुझसे बे-पनाह मुहब्बत में सराबोर है

मिरा तन और मन।

एक तू है 'माँ', जिसका ठिकाना है

कभी रन तो कभी बन।।





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एक घंटा पहले