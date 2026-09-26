आप ख़ूबसूरत हैं

मुस्कुराते रहिये,

यह आपकी ताक़त है,

बातें करते रहिये,

बातों में लियाक़त है,

उम्र से ख़ूबसूरती का

कोई सरोकार नहीं,

आप ख़ूबसूरत हैं,

बस मुस्कुराते रहिये.





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59 मिनट पहले