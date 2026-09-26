माँ मेरी माँ

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                            और हम—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन की दूर-दूर तक जाती राहों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने नाम, अपनी पहचान, अपनी जीत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढूँढ़ते रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत कुछ पाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत कुछ बन गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुतों ने हमारा नाम लिया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर जब कभी भीतर की ओर लौटकर देखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो हर उपलब्धि की जड़ में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक चेहरा चुपचाप खड़ा मिला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही चेहरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने हमारी पहली आहट पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी नींद छोड़ दी थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी पहली चोट पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना दर्द भुला दिया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हमारी हर उड़ान के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने आकाश का विस्तार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कम कर लिया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब समझ आया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम अपने पैरों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी अकेले खड़े नहीं हुए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे भीतर जो साहस है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसमें उसकी प्रार्थनाओं की ऊष्मा है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी आँखों में जो उजाला है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसमें उसकी जागी हुई रातें हैं;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी आवाज़ में जो विश्वास है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसमें उसके अनगिनत मौन हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और सबसे बड़ा सत्य यह—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे हम जीवन भर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी उपलब्धि समझते रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह दरअसल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी माँ का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे-धीरे अपने को मिटाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें आकार देना था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब उसके हाथों की झुर्रियाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ उम्र की रेखाएँ नहीं लगतीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे हमारी पूरी कहानी हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम उसके जीवन की किताब का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पन्ना भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उतनी ही श्रद्धा से पढ़ पाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जितनी श्रद्धा से उसने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी अधूरी कहानी को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरी उम्र पढ़ा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ से बड़ा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई शब्द नहीं मिला मुझे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि जहाँ सारे शब्द
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समाप्त हो जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ का अर्थ शुरू होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और शायद इसी कारण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईश्वर की बनाई इस दुनिया में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे सुंदर प्रार्थना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंदिरों में नहीं मिलती—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह मिलती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस झुके हुए माथे पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अपनी संतान के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बार उठकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर आशीष बन जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह ऋण है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे चुकाने के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक जीवन नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरी संवेदना भी कम पड़ जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-राजेश्वरी जोशी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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