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उम्मीदों के ख़त

Rajesh Sharma

Rajesh Sharma

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                            उम्मीदों में लिखे ख़त ख़ाली रह गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहते हुए दरिया सूखे ही बह गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँख तो लगी, पर नींद न आई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम सोए तो फिर सोए ही रह गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस्म की मैल को मल-मलकर धोया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दरिया में रहते मगर मैले ही रह गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती से जुड़कर देखा हमने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन के परिंदे फिर भी हवा में ही रह गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने मन के अंदर तक झाँका,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर दिल के ज़ख़्म रूखे ही रह गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र भर खाकर भी मन न भर पाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम जन्मों के भूखे, भूखे ही रह गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसको सुनाएँ अब इस दिल का हाल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बार जो टूटे तो टूटे ही रह गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्मीदों के दीये तो हमने बहुत जलाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर राहों में अँधेरे ही पसरे रह गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो चल दिए अपने सफ़र की राह पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम मोड़ पर तन्हा खड़े ही रह गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनाए थे जो महल कभी पक्के संगमरमर के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो फिसलकर रेत की तरह ढह गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
'अगस्त्य' दर्दों की इस गहरी छाँव तले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम जितने अकेले थे, उतने ही रह गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-राजेश शर्मा 'अगस्त्य'
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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