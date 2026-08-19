स्वभिमान की दीपशिखा

निज स्वार्थ से बढ़कर देश प्रेम ,

दीपक की लौ सा जलता सदा ,

ये स्वतः प्रज्वलित हो जाता है ,

प्राणवायु सा घुलमिल जाता है ,

भगीरथ जैसी पवित्र हो भावना ,

गंगाजल सा प्रवाहित होता है ,

देश की मिटटी में है वो सुगंध ,

अनंत प्रेम आच्छादित होता है ,

ये देश प्रेम की अनुभूति ही है,

जो स्वभिमान की दीपशिखा है,

चाणक्य और चन्द्रगुप्त से सीखो ,

यही राजा भोज की पुण्य भूमि है ,

माँ पन्ना ने जब बलिदान दिया था ,

गौरवमयी इतिहास रचित हुआ था ,

शिवाजी ने बसंती रंग चुन लिया ,

तो बसंत आज भी मुस्कराते हैं |

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

28 मिनट पहले