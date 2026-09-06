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ख़ामोश चेहरे

Rajesh Sharma

Rajesh Sharma

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                            सूनी गलियाँ और ख़ामोश चेहरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस शहर में कोई किससे बोले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन ही मन में बातें कर ले ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुद ही दिल की गिरहें खोले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ामोशी में उम्र गुज़र गई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न लब हिले, न दिल से बोले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों ने कितने दर्द सँभाले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अश्कों ने कभी राज़ न खोले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काग़ज़ पर जो लिख न पाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो जज़्बात क़लम ने बोले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरों पर मुस्कान बहुत थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर भीतर कितने डोले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तनहाई की चादर ओढ़कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यादों ने फ़िर पन्ने खोले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद कोई सुनने आ जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्मीदों का ये परिंदा बोले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
'अगस्त्य' साधना चुप की देखी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर लिखे हुए अफ़साने बोले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-राजेश शर्मा 'अगस्त्य'
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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