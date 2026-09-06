ख़ामोश चेहरे

सूनी गलियाँ और ख़ामोश चेहरे,

इस शहर में कोई किससे बोले।



मन ही मन में बातें कर ले ,

ख़ुद ही दिल की गिरहें खोले।



ख़ामोशी में उम्र गुज़र गई,

न लब हिले, न दिल से बोले।



आँखों ने कितने दर्द सँभाले,

अश्कों ने कभी राज़ न खोले।



काग़ज़ पर जो लिख न पाए,

वो जज़्बात क़लम ने बोले।



चेहरों पर मुस्कान बहुत थी,

भीतर भीतर कितने डोले।



तनहाई की चादर ओढ़कर,

यादों ने फ़िर पन्ने खोले।



शायद कोई सुनने आ जाए,

उम्मीदों का ये परिंदा बोले।



'अगस्त्य' साधना चुप की देखी,

फिर लिखे हुए अफ़साने बोले।

-राजेश शर्मा 'अगस्त्य'



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एक घंटा पहले