बताऊंगा कि था एक रणवीर नाम का व्यक्ति जो साहित्य की अलख जगा गया

शुक्रियादा

किस शब्दों से करूं तेरा शुक्रियादा

सोचा नहीं था लिख दूंगा इतना ज्यादा

किया तेरे शब्दों ने मुझे प्रोत्साहित लिखने के लिए

शब्द कम पड़ गये तेरे धन्यवाद के लिए



सोचा कि वो कह रहा है तो कुछ लिखा जाए

अपनी तरफ ना सही अपनों की तरफ देखा जाए

जब कलम उठाई तो समझ नहीं आया क्या लिखें

सोचा शब्दों के जाल में कोई शब्द दिखे



उठाया शब्द और चल पड़ीं कलम लिखने के लिए

सोचा लिखा जाए कुछ अपने सपनों के लिए

हुई कुछ गलतियां तो सोचा छोॾ दे लिखना

अचानक उसका स्वर गूंजा कि तु भी कुछ लिख के दिखाना



तेरे एक एक शब्दों ने शक्ति मुझे दी है

मेरे भीतर बैठे साहित्यकार को जगाने की कोशिश की है

अगर तेरे बारे में बताने का कभी अवसर मुझे मिल गया

बताऊंगा कि था एक रणवीर नाम का व्यक्ति जो साहित्य की अलख जगा गया



जानता हूं जल्द ही हम बिछड़ जाएंगे

मैं अकेला ही नहीं हम सब तेरे गुण गाएंगे

शब्दों के इस भंडार में शब्द नहीं है तेरे आभार के लिए

इस नादान में इतनी औकात कहा कि वो कुछ लिख सकें तेरे लिए

- कृष्ण कुमार

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

37 minutes ago