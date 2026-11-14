तेरे चांद से चेहरे के सामने चांदनी भी फीकी पड़ जाती है

एक जवाब

तेरे काले लम्बे घुंघराले केश लगते सबको न्यारे

तेरे शीतल सागर के काले मोती लगते सबको प्यारे

तेरे होठों की मुस्कान ने सबको ललचाया

तेरी मीठी बोली के रस ने सबको भरमाया

तेरे चांद से चेहरे के सामने चांदनी भी फीकी पड़ जाती है

तेरी एक झलक से लोगों की किस्मत बदल जाती है

तेरे सौन्दर्य के वर्णन के लिए मेरे पास शब्द नहीं है

सब कुछ जानते हुए भी तु अनजान क्यों बन रही है

तेरे एक जवाब के लिए मैं बैचेन रहता हूं

हर वक्त तेरे नाम की माला जपता हूं

जानती है तु मेरे मन की बात

फिर भी क्यों तु देती है मुझे आघ्हात

तुम्हारे एक जवाब से दिल को सुकून या पीङा मिलेगी

या तो फूल मुरझाएगा या कलियां खिलेंगी

- कृष्ण कुमार



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एक घंटा पहले