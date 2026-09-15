राजनीतिक दर्पण

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Rajesh Bhojwal

Rajesh Bhojwal

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                            कुछ राजनीति के नाम पर चोचला करते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कुछ राजनीति के लिए योजना बनाते हैं।. 2
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस फर्क उनमें और तुममें यही है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि तुम चोचला करते हो और वो योजना बनाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम मंच पर चिल्लाते हो, माइक फाड़ते हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीड़ देखकर भाषण झाड़ते हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फोटो खिंचवाते हो, माला पहनते हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल क्या करना है, ये भूल जाते हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो बंद कमरे में नक्शा बनाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन सा बूथ, कौन सा गांव, सब लिखते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसका वोट कहाँ, किसकी नाराजगी क्या,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-एक पन्ने पर हिसाब रखते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम पोस्टर पर चेहरा चमकाते हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो जमीन पर कार्यकर्ता बनाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम टिकट के लिए दिल्ली दौड़ते हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो जनता के बीच जगह बनाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम कहते हो - "मौका नहीं मिला",
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो मौका छीन कर लाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम हार का बहाना ढूंढते हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो जीत की कहानी लिख जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो छोड़ो ये चोचले बाजी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी तो योजना बनाना सीखो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजनीति नारे से नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीति और नियत से होती है, ये समझो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ राजनीति के नाम पर चोचला करते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कुछ राजनीति के लिए योजना बनाते हैं।..2
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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