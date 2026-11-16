हमने अपनी पूरी ज़िन्दगी गुज़ार दी।

न इश्क़ में न वफ़ा में.....?

बस तेरी एक झलक में....?

हमने अपनी पूरी ज़िन्दगी गुज़ार दी।

-अर्णव....

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एक घंटा पहले