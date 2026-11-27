वो दौर - फिर भी याद है...!

वो दौर तो गुज़र गया, मगर यादें रह गईं।

जो दिल में दफ़न थी, वो बातें रह गईं।

-अर्णव.....

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एक घंटा पहले