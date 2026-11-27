वहीं रह गए......?

हम तो आज भी उसी दौर में जीते हैं..?

दुनिया आगे बढ़ गई, हम वहीं रह गए।

-अर्णव....

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एक घंटा पहले