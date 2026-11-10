त्योहारों पर गाँव जाने से अब डर सा लगता है...?

त्योहारों पर गाँव जाने से अब डर सा लगता है!

अपनों की भीड़ में खुद को अकेला सा लगता है।

स्टेशन पर उतरते ही सवालों की लाइन लगेगी!

"और बेटा, नौकरी का क्या हुआ?"

"शहर में रह के आखिर क्या किया?"

शर्मा जी का लड़का तो अमेरिका निकल गया!

और मैं? अभी भी खुद को ही बना रहा।

माँ दौड़ के गले लगा लेगी, कुछ नहीं कहेगी!

पर उसकी आँखों में एक छोटी सी उम्मीद तो रहेगी।

पापा कुछ नहीं बोलेंगे, बस चुपचाप देखेंगे!

रात को अकेले में कहेंगे - "बेटा, लोग तो कहते रहेंगे।"

मैं भी तो रोज़ सोचता हूँ एक दिन चमक के आऊँगा!

माँ के लिए कंगन, पापा के लिए शान से कुछ लाऊँगा।

पर सच कहूँ तो अभी जेब में सिर्फ वापसी का टिकट है!

और सीने में एक जिद्दी सा सपना टिक- सा है।

मैं हारा नहीं हूँ यार, बस मेरा वक्त थोड़ा लेट है,

ये भीड़ का रास्ता है, पर मेरी मंज़िल एक है।

-अर्णव

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एक घंटा पहले