शब-ए-क़ुर्बानी.....!

वो अपनी शब को क़ुर्बान करता है ।

हम यादों में शब गुज़ारते हैं।

-अर्णव.....

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1 hour ago