फिर भी हम उसके साथ रहते हैं।

वो जागता रहता है, नींद हराम करता है ।

हम तो मजबूरी में हैं, क्या करें?

लबों पर आकर भी बात रुक जाती है।

फिर भी हम उसके साथ रहते हैं।

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1 hour ago