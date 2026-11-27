मुक़द्दर की ख़ामियाँ.....!

हमने तो चाहा था, उसे अपना बना लें...?

मगर मुक़द्दर की लकीरों में ही ख़ामियाँ रह गईं।

-अर्णव....

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एक घंटा पहले