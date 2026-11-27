खोई हुई हँसी.....!

जिस दौर में हँसते थे, वो हँसी खो गई...?

अब तन्हाई में सिर्फ़ ख़ामोशी रह गई।

-अर्णव....

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एक घंटा पहले