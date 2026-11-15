गलत लोगों के साथ लगोगे तो गलत ही होगा ?
चाहे तुम लाख कोशिश कर लो सही करने का ।
जो लोग खुद अंधेरे में जीते हैं ।
वो तुम्हारे उजाले से जलेंगे ही !
तुम लाख रोशनी कर लो ?
उनकी आँखों को चुभोगे ही।
इसलिए छोड़ दो उन हाथों को ?
जो तुम्हें नीचे खींचते हैं ।
कुछ रिश्ते तोड़ने ही पड़ते हैं।
खुद को बचाने के लिए।
क्योंकि गलत संगत में सही रहना।
रेत पर महल बनाना है.......?
एक लहर आएगी और सब बहा ले जाएगी।
-अर्णव......
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34 मिनट पहले
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