एक लहर आएगी और सब बहा ले जाएगी।

गलत लोगों के साथ लगोगे तो गलत ही होगा ?

चाहे तुम लाख कोशिश कर लो सही करने का ।

जो लोग खुद अंधेरे में जीते हैं ।

वो तुम्हारे उजाले से जलेंगे ही !

तुम लाख रोशनी कर लो ?

उनकी आँखों को चुभोगे ही।

इसलिए छोड़ दो उन हाथों को ?

जो तुम्हें नीचे खींचते हैं ।

कुछ रिश्ते तोड़ने ही पड़ते हैं।

खुद को बचाने के लिए।

क्योंकि गलत संगत में सही रहना।

रेत पर महल बनाना है.......?

एक लहर आएगी और सब बहा ले जाएगी।

-अर्णव......

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34 मिनट पहले