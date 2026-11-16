जो रूह में उतर जाए,वही इश्क़ है मुकम्मल।।

न वस्ल में मुकम्मल है, न हिज्र में अधूरा ।

जो रूह में उतर जाए,वही इश्क़ है मुकम्मल।।

-अर्णव....

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एक घंटा पहले