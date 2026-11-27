कहने को तो बहुत कुछ है दिल-ए-नादाँ में।

कहने को तो बहुत कुछ है दिल-ए-नादाँ में।

मगर लबों पर ख़ामोशी छाई है।

जिसे कह नहीं सकते ज़माने से।

उसी से सबसे गहरी रिहाई है।

-अर्णव.....

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एक घंटा पहले