अधूरी सी नमी...!

वक़्त ने छीन लिया सब कुछ हमसे...!

बस आँखों में अधूरी सी नमी रह गई।

-अर्णव......

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एक घंटा पहले