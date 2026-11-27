अधूरी दास्ताँ.....!

लोग बदल गए, रास्ते बदल गए......?

बस दिल में एक अधूरी सी दास्ताँ रह गई।

-अर्णव....

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

1 hour ago