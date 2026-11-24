आजकल की मोहब्बत.....?

आजकल सच्ची मोहब्बत को ठुकराते क्यों हैं,

और इन लफ़ंगों को अपनाते क्यों हैं......?



जो वक़्त पर खड़ा रहे....!

जो हर दर्द में साथ निभाए.. !

उसको कहते हैं ,ये बोरिंग है !

उससे नज़रें चुराते क्यों हैं।



और जो झूठ बोले दिन-रात...?

जो वादा करके मुकर जाए...?

जो गली-गली दिल तोड़े.....?

उसको ही दिल में बसाते क्यों हैं?



सच्चा वाला तो इज़्ज़त देगा !

वो हाथ नहीं, दिल माँगेगा !

लफ़ंगा तो जिस्म का भूखा है!

फिर भी उसी को चाहते क्यों हैं?



सच्चा वाला दुआ देगा ।

वो सजदों में नाम लेगा ।

लफ़ंगा तो छोड़ के जाएगा ?

फिर भी उसी पर मरते क्यों हैं?



उनको मीठी बातें आती हैं ?

झूठी कसमें खाना आता है?

सच्चे को तो सच के सिवा?

कुछ और कहना आता नहीं।



इसलिए आजकल की दुनिया में..?

सच्चे दिल की कदर नहीं..?

लफ़ंगों की चमक-दमक में...?

वफ़ा की कोई क़द्र नहीं।



एक दिन जब वो लफ़ंगा छोड़ देगा !

जब आँखों से पर्दा हट जाएगा ।

तब याद आएगा वो सच्चा आशिक़ ।

जो चुपचाप सब सह जाएगा।



पर तब तक बहुत देर हो जाएगी ।

वक़्त हाथ से निकल जाएगा....?

सच्चा तो तब भी दुआ देगा !

पर दिल फिर कभी नहीं मिलेगा।



बताओ ऐ -दुनिया वालों.....?

सच्चे को ठुकराते क्यों हैं..?

और इन लफ़ंगों को अपनाते क्यों हैं?

-अर्णव....

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एक घंटा पहले