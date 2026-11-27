आईना भी टूट गया.....!

हमने गुस्से में आईना तोड़ दिया।

सोचा, उसका चेहरा मिट जाएगा।

पर टूटे हुए हर टुकड़े में..............?

आज भी वही चेहरा नज़र आया।

-अर्णव......

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

1 hour ago