आईना भी थक गया.....?

रोज़ हम आईने के सामने जाते हैं।

और उसी को उसमें ढूँढते हैं........?

आईना भी अब हमसे थक गया है।

क्योंकि हम आज भी उसी को पूछते हैं।

-अर्णव....

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एक घंटा पहले