आईना भी अपना नहीं...!

अब तो आईना भी अपना नहीं लगता ।

उसमें भी बेगाना चेहरा दिखता है.....?

जिस दिन से वो हमें छोड़ कर गई है।

अपना चेहरा भी अपना सा नहीं लगता।

-अर्णव.....

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले