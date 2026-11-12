जो समझना चाहेगा, खामोशी समझ लेगा !

अब थक चुका हूँ मैं सफाई देते-देते....?

अब थक चुका हूँ मैं खुद को मनाते-मनाते !

अब थक चुका हूँ मैं तेरे पीछे भागते-भागते?

अब थक चुका हूँ मैं तुझे ही चाहते-चाहते।

अब न शिकवा है, न शिकायत है !

अब न कोई गिला है, न कोई हसरत है !

बस एक अजीब सी खामोशी है ?

जो दिल में कहीं ठहर सी गई है।

इसलिए अब मैंने भी सोच लिया है !

अब किसी से कुछ न कहूँगा ?

जो समझना चाहेगा, खामोशी समझ लेगा !

जो नहीं समझेगा, उसे जाने दूँगा।

-अर्णव.....

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48 मिनट पहले