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वह लड़की कहाँ जाए

Rajani Shakyawar

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                            वह लड़की कहाँ जाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर से हारी हुई लड़की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब ससुराल चली जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो अपने हिस्से के आँसू छुपाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नई दुनिया बसाने की कोशिश करती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ससुराल से हारी हुई लड़की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब पति के पास जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो सोचती है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद यही हाथ मुझे संभाल लेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद यही रिश्ता मुझे अपना लेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन जब वही लड़की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पति से भी हार जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो ज़रा ठहरकर सोचिए—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह कहाँ जाए?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस दरवाज़े पर दस्तक दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस रिश्ते से उम्मीद लगाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसके सामने अपना दर्द रखे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और किससे कहे कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब मैं बहुत थक चुकी हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लड़की को हर बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक घर से दूसरे घर मत भेजिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे ऐसा घर दीजिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ उसे हारना न पड़े।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि एक स्त्री को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ छत नहीं चाहिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे एक ऐसा ठिकाना चाहिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ उसका सम्मान सुरक्षित हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ उसकी आवाज़ सुनी जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जहाँ उसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद होने के लिए किसी की अनुमति न माँगनी पड़े।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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