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उम्र, लिंग, वर्ण और अर्थ

Rajani Shakyawar

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                            चार चीज़ों में बँटी इंसान की ज़िंदगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आम आदमी की ज़िंदगी अक्सर चार चीज़ों से तय होती है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र, लिंग, वर्ण और अर्थ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र बदल दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो व्यवहार बदल जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिंग बदल दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो नज़र और संसार बदल जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वर्ण बदल दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो पहचान बदल जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अर्थ—यानी धन—बदल दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो रिश्तों का व्यवहार तक बदल जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गरीब को अमीर कर दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अमीर को गरीब कर दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखना, इंसान वही रहेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर दुनिया का रवैया बदल जाएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ग़ज़ब की विडंबना तो देखिए—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन चारों में हमारा अपना क्या है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र और लिंग प्रकृति ने दिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वर्ण और अर्थ समाज ने दिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी इन्हीं के आधार पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान को परखा जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद इंसान की सबसे बड़ी पहचान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न उम्र है, न लिंग, न जाति, न धन—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका चरित्र है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका व्यवहार है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उसका इंसान होना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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