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सौंदर्य की अगली सीढ़ी

Rajani Shakyawar

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                            सौंदर्य की अगली सीढ़ी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो भी सौंदर्य तुमने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने जीवन में संजोया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे अंतिम सौंदर्य मत समझना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी और सुंदर होना बाकी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे गाड़ी के दूसरे गियर की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सीमा होती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उससे आगे उसकी चाल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं बढ़ सकती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर तीसरा गियर लगाना पड़ता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरे गियर को पीछे छोड़ना पड़ता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी गति नई ऊँचाई छूती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी सफ़र आगे बढ़ता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठीक वैसे ही जीवन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कुछ तुमने पा लिया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे तुमने अब तक सुंदर माना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी उसका विसर्जन भी करना पड़ता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुराने को छोड़ने का साहस रखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी नया सौंदर्य जन्म लेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आज सुंदर लगता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल उससे भी सुंदर रचने की कोशिश करो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि जीवन ठहरने का नाम नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर पड़ाव के आगे एक और पड़ाव है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बीत गया उसे छोड़ सको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी सुंदरता का विस्तार है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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