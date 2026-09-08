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Rajani Shakyawar

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                            सही इंसान
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया में सबसे कम प्रेम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अक्सर उन्हें ही मिलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो सबसे सच्चे, सबसे सही होते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सही इंसान से प्रेम करना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत कठिन होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर किसी के बस की बात नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि किसी सच्चे दिल को लुभा सके।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूठे वादों से जिसे बहलाया न जा सके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिखावे से जिसे रिझाया न जा सके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे चाहिए केवल सच्चाई और सम्मान—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे अपना बनाना आसान नहीं होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोगों को अक्सर पसंद आते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो रिश्ते, जिनमें स्वार्थ हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ दिखावा हो, सुविधा हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और प्रेम बस शब्दों में हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्चा इंसान मगर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल माँगता है, चरित्र माँगता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वफ़ादारी माँगता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और यही चीज़ें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज सबसे महँगी हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए सही लोग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अक्सर अकेले रह जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि उन्हें प्रेम तो चाहिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर समझौते की कीमत पर नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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