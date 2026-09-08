सही इंसान
दुनिया में सबसे कम प्रेम
अक्सर उन्हें ही मिलता है,
जो सबसे सच्चे, सबसे सही होते हैं।
सही इंसान से प्रेम करना
बहुत कठिन होता है,
हर किसी के बस की बात नहीं
कि किसी सच्चे दिल को लुभा सके।
झूठे वादों से जिसे बहलाया न जा सके,
दिखावे से जिसे रिझाया न जा सके,
जिसे चाहिए केवल सच्चाई और सम्मान—
उसे अपना बनाना आसान नहीं होता।
लोगों को अक्सर पसंद आते हैं
वो रिश्ते, जिनमें स्वार्थ हो,
जहाँ दिखावा हो, सुविधा हो,
और प्रेम बस शब्दों में हो।
सच्चा इंसान मगर
दिल माँगता है, चरित्र माँगता है,
वफ़ादारी माँगता है—
और यही चीज़ें
आज सबसे महँगी हैं।
इसलिए सही लोग
अक्सर अकेले रह जाते हैं,
क्योंकि उन्हें प्रेम तो चाहिए,
पर समझौते की कीमत पर नहीं।
— रजनी
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एक घंटा पहले
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