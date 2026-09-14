आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Sach ko bakt chahiye
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

सच को वक़्त चाहिए

Rajani Shakyawar

Rajani Shakyawar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            सच को वक़्त चाहिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मस्त रहने का एक तरीका
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने भी सीख लिया है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोगों को मौका दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि वे तुम्हें खो दें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें मौका दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि वे तुम्हें गलत समझें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने हिसाब से तुम्हारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई भी कहानी गढ़ें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे बारे में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो चाहे कहते रहें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सफ़ाई देने में जल्दबाज़ी मत करना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने बहुत सफ़ाइयाँ दी हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर इल्ज़ाम का जवाब दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर गलतफ़हमी को मिटाने की कोशिश की—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नादान थी शायद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए हर बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद को साबित करती रही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब जो समझना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें समझने दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कहानी बनानी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें बनाने दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि झूठ को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बार जवाब देना ज़रूरी नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी-कभी उसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त के हवाले कर देना चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूठ को जवाब नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त चाहिए—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और सच को सफ़ाई नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस सामने आने का इंतज़ार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि सच
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना भी दबा दिया जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद अपनी आवाज़ बनकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सामने आ ही जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
1 hour ago

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree