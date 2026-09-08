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सबसे खतरनाक व्यक्ति

Rajani Shakyawar

Rajani Shakyawar

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                            सबसे खतरनाक व्यक्ति
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे खतरनाक व्यक्ति वह होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे अपने ऊपर कभी शक नहीं होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अपनी हर बात को सत्य समझता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अपनी हर गलती से बेखबर होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे सौ प्रतिशत यकीन होता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“मैं तो अच्छा व्यवहार करता हूँ,”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी बात ही सही है हर बार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरा ही गलत है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह बस यही मानता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी कमियाँ उसे दिखाई नहीं देतीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों की कमियाँ गिनते-गिनते थकता नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी सोच से बाहर निकलना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे कभी आता ही नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और बदलना तो जैसे उसकी फितरत में ही नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसे व्यक्ति से लचीले व्यवहार की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्मीद करना भी व्यर्थ है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि अपनी धारणाओं के आगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी बुद्धि भी विवश है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
संवेदनशीलता नाम की कोई चीज़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी शब्दावली में होती ही नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरे के दर्द को समझ सके—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतनी जगह उसके भीतर होती ही नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह अपने लिए भी खतरनाक है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और दूसरों के लिए भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि जो स्वयं पर सवाल नहीं करता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह दूसरों पर उँगली उठाते-उठाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ते भी खो देता है और इंसानियत भी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद रखना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गलती मान लेना कमजोरी नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ऊपर सवाल करना हार नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बल्कि वही इंसान मजबूत होता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कह सके—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“हो सकता है, इस बार मैं गलत हूँ।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-रजनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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